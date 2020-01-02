«Ливерпуль» хочет приобрести двух игроков «Норвича» Сделка между клубами может состояться ближайшим летом.

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«Ливерпуль» заинтересован в приобретении игроков главного аутсайдера АПЛ – «Норвича». Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что речь идет о 23-летнем полузащитнике Эмилиано Буэндии и 21-летнем защитнике Джамале Льюисе.

Главный тренер команды Юрген Клопп рассматривает возможность приобретения футболистов в летнее трансферное окно. А пока будут установлены первые контакты с игроками.

Буэндия перешел в «Норвич» летом 2018 года из «Хетафе» за 1,5 миллиона евро. В этом сезоне на его счету 22 матча и семь результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов.

Льюис выступал за канареек с 2016 года – за это время он принял участие в 81 встрече, забив один гол и отдав четыре ассиста. В нынешнем сезоне 21-летний Льюис принял участие в 14 матчах АПЛ. Его трансферная цена составляет 12 миллионов евро.

«Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков. Что касается «Норвича», то команда располагается на последней строчке (14 очков).