Мэддисон и Грилиш могут перейти в «Манчестер Юнайтед» На данный момент подопечные Оле-Гуннара Сульшера занимают пятое место в АПЛ.

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в усилении средней линии команды в зимнее трансферное окно.

По информации The Independent, одними из главных целей манкунианского клуба являются два игрока АПЛ, а именно Джеймс Мэддисон и Джек Грилиш.

23-летний Мэддисон выступает за «Лестер» с 2018 года. За это время на его счету 16 голов и 10 ассистов в 61 матче. В нынешнем сезоне он сыграл в 23 встречах (девять мячей и три голевые передачи).

Что касается Грилиша, то в этом сезоне 24-летний хавбек «Астон Виллы» отметился восемью голами и шесть раз ассистировал партнерам. В общей сложности он провел в составе команды 167 игр, забив 23 гола и отдав 29 передач.

Transfermarkt оценивает Грилиша и Мэддисона в 35 и 60 миллионов евро соответственно.