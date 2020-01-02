Мэддисон и Грилиш могут перейти в «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в усилении средней линии команды в зимнее трансферное окно.
По информации The Independent, одними из главных целей манкунианского клуба являются два игрока АПЛ, а именно Джеймс Мэддисон и Джек Грилиш.
23-летний Мэддисон выступает за «Лестер» с 2018 года. За это время на его счету 16 голов и 10 ассистов в 61 матче. В нынешнем сезоне он сыграл в 23 встречах (девять мячей и три голевые передачи).
Что касается Грилиша, то в этом сезоне 24-летний хавбек «Астон Виллы» отметился восемью голами и шесть раз ассистировал партнерам. В общей сложности он провел в составе команды 167 игр, забив 23 гола и отдав 29 передач.
Transfermarkt оценивает Грилиша и Мэддисона в 35 и 60 миллионов евро соответственно.
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