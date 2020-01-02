Перин вернулся в «Дженоа» Вратарь выступал за генуэзцев с 2010 по 2018 год.

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Официальный сайт «Ювентуса» объявил о том, что 27-летний голкипер команды Маттиа Перин перешел в «Дженоа». Речь идет об аренде до конца этого сезона.

Напомним, Перин мог сменить команду еще прошлым летом, но его трансфер в лиссабонскую «Бенфику» был сорван – во время медосмотра выяснилось, что у вратаря травма плеча.

Перин перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Дженоа» за сумму около 14 миллионов евро. В составе генуэзского клуба он принял участие в 151 встрече, пропустив 184 мяча и 46 раз отстояв «на ноль».

За туринский клуб Перин провел девять матчей, в пяти из которых он сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. Также он выступал за «Пескару» и «Падову». В составе национальной сборной он сыграл в двух матчах.