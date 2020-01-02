«Спартак» не отпустил Айртона в сборную Бразилии - Советский спорт
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02 января 2020 21:40ФутболКорегин Владислав

«Спартак» не отпустил Айртона в сборную Бразилии

Предолимпийский турнир пройдет в Колумбии с 18 января по 9 февраля, по итогам которой две лучшие команды примут участие на ОИ-2020 в Токио.

Московский «Спартак» принял решение не отпускать своего флангового защитника Айртона в олимпийскую сборную Бразилии (U-23), сообщает Globo Esporte.

Помимо Айртона разрешение на участие в турнире не получили Дуглас Луис («Астон Вилла»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Эмерсон («Бетис»), Габриэль («Лилль»), Вендел («Спортинг») и Дуглас Аугусто (ПАОК).

Отметим, что в рамках предолимпийского турнира Бразилия сыграет в группе B, ее соперниками станут Парагвай, Боливия, Уругвай и Перу. Что касается другой группы, то в ней примут участие Колумбия, Чили, Венесуэла, Эквадор и Аргентина.

Напомним, что с 13 по 24 января «Спартак» проведет зимний сбор в ОАЭ, а с 1 по 9 февраля «Спартак» примет участие в товарищеском турнире, который пройдет в Катаре.

Добавим, что Айртон в текущем сезоне провел за красно-белых 23 встречи во всех турнирах, записав на свой счет одну результативную передачу и заработав три желтые карточки.

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