Руни сыграет первый матч в составе «Дерби Каунти»

Официальный сайт «Дерби Каунти» объявил о том, что 34-летний нападающий Уэйн Руни сегодня сыграет свой первый матч в составе новой команды. Отмечается, что бывший капитан сборной Англии выйдет на матч 26-го тура Чемпионшипа против «Барнсли» с капитанской повязкой.
Напомним, что Руни стал играющим тренером «Дерби Каунти», заключив с ней 18-месячный контракт. Последний раз игрок принимал участие в матчах английских лиг в 2018 году в составе «Эвертона».
В MLS англичанин играл в составе «Ди Си Юнайтед», за который забил 25 голов в 52 встречах.
Отметим, что матч с «Барнсли» состоится сегодня – в 22.45 по московскому времени.
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