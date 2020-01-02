Руни сыграет первый матч в составе «Дерби Каунти» В этом сезоне его команда занимает 17-ю строчку в турнирной таблице, набрав 30 очков в 25 матчах.

Официальный сайт «Дерби Каунти» объявил о том, что 34-летний нападающий Уэйн Руни сегодня сыграет свой первый матч в составе новой команды. Отмечается, что бывший капитан сборной Англии выйдет на матч 26-го тура Чемпионшипа против «Барнсли» с капитанской повязкой.

Напомним, что Руни стал играющим тренером «Дерби Каунти», заключив с ней 18-месячный контракт. Последний раз игрок принимал участие в матчах английских лиг в 2018 году в составе «Эвертона».

В MLS англичанин играл в составе «Ди Си Юнайтед», за который забил 25 голов в 52 встречах.

Отметим, что матч с «Барнсли» состоится сегодня – в 22.45 по московскому времени.