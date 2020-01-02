Манджукич – о переходе в «Аль-Духаиль»: Присутствие Бенатия здесь очень важно В составе «Ювентуса» он стал четырехкратным чемпионом Италии.

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33-летний нападающий Марио Манджукич, недавно перешедший в катарский клуб «Аль-Духаиль», рассказал о первых впечатлениях в новой команде.

– У меня было много времени, чтобы обдумать все предложения и выбрать вариант для дальнейшей работы. Я благодарен «Аль-Духаиль», клуб помогает мне на поле, так и за его пределами. Я чувствую себя как дома, это хороший знак. Присутствие Мехди Бенатия здесь очень важно. Отсутствие игровой практики? Для меня это было в новинку. Я старался изо всех сил оставаться в кондициях. Я не хочу говорить о прошлом. Давайте смотреть в будущее, цитирует Манджукича Football Italia

33-летний нападающий выступал за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча. За все время в «старой синьоре» он отыграл 162 матча, забил 44 гола и отдал 18 голевых передач. В его активе девять трофеев, в том числе четыре чемпионских титула серии А.

Отметим, что хорват стал одноклубником марокканского защитника Мехди Бенатия, который ранее играл с ним за «Ювентус».