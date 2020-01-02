Де Пена – лучший игрок киевского «Динамо» по итогам 2019 года

Официальный сайт киевского «Динамо» объявил о том, что уругвайский полузащитник команды Карлос Де Пена стал лучшим футболистом года по итогам голосования, в котором приняли участие больше семи тысяч болельщиков – он набрал около 31% голосов.
Отметим, что 27-летний уругваец перешел в «Динамо» в апреле 2019 года в статусе свободного агента. В общей сложности он сыграл в 32 матчах киевской команды, забив шесть мячей и отдав столько же результативных передач. В конце прошлого года руководство команды продлило контракт с игроком до 31 декабря 2021 года.
На данный момент «Динамо» занимает второе место в чемпионате Украины, набрав 36 очков после 18 сыгранных туров. Подопечные Алексея Михайличенко отстают от лидирующего «Шахтера» на 14 очков.
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