Леонарду Жардим: Инициатором моего ухода из «Монако» стал генеральный директор клуба Олег Петров В декабре тренер был уволен из французского клуба.

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Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о своем увольнении из команды.

«Генеральный директор «Монако» Олег Петров стал инициатором моего ухода из клуба. Я никогда не чувствовал себя его тренером, он считал меня скорее человеком Васильева. После рождественских праздников Петров позвал меня в свой кабинет и сообщил, что президент клуба решил принять по его просьбу мою отставку», - приводит слова Жардима L'Equipe.

Напомним, 28 декабря «Монако» официально объявил о расставании с Леонарду Жардимом. Вместо него был назначен испанец Роберт Морено.

Жардим работал с «Монако» с 2014 года с перерывом на три месяца по ходу минувшего сезона. В октябре 2018-го португалец сдал дела Тьери Анри, но уже в январе нынешнего года вернулся к работе, чтобы спасти монегасков от вылета. Высшим достижением «Монако» под руководством Жардима осталась победа в чемпионате Франции в сезоне-2016/17.

В настоящий момент «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда набрала 28 очков после 18 туров.