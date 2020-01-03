Боатенг может продолжить карьеру в «Арсенале»

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг может перейти в лондонский «Арсенал».
По информации Sky Sport Germany, немецкий клуб не будет удерживать футболиста и трансфер может состояться уже в январе. За 31-летнего защитника «Арсеналу» придется заплатить порядка 15 миллионов евро.
Боатенг перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» в 2011 году. В текущем сезоне он провел за мюнхенцев 15 матчей.
«Арсенал» после 21 тура набрал 27 очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 6 января в рамках Кубка страны лондонцы на своем поле примут «Лидс».
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