Боатенг может продолжить карьеру в «Арсенале» 1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

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Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг может перейти в лондонский «Арсенал».

По информации Sky Sport Germany, немецкий клуб не будет удерживать футболиста и трансфер может состояться уже в январе. За 31-летнего защитника «Арсеналу» придется заплатить порядка 15 миллионов евро.

Боатенг перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» в 2011 году. В текущем сезоне он провел за мюнхенцев 15 матчей.

«Арсенал» после 21 тура набрал 27 очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 6 января в рамках Кубка страны лондонцы на своем поле примут «Лидс».