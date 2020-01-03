Алисон признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе Неймар занял лишь пятое место.

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер стал обладателем премии Samba Gold, как лучший бразильский футболист, выступающий в Европе, по итогам 2019 года.

Вратарь набрал 35,54 % голосов и стал первым голкипером, выигравшим награду. В прошлом сезоне Алисон вместе со своим клубом стал победителем Лиги чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии 2018/19. В текущем сезоне АПЛ «Ливерпуль» уверенно лидирует, опережая идущий вторым «Лестер»на 13 очков и имея одну игру в запасе.

Второе место в голосовании занял одноклубник Алисона Роберто Фирмино, набравший 23,48 % голосов, замкнул тройку защитник «ПСЖ» Тиаго Силва (10,46 %).