«МЮ» готов продать бывшего защитника «Спартака» - Советский спорт
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03 января 2020 15:20ФутболНечаев Юрий

«МЮ» готов продать бывшего защитника «Спартака»

1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед» выставил на трансфер защитника Маркоса Рохо.

Как сообщает Daily Star, главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер не нуждается в услугах защитника и готов продать его уже в январе.

Рохо перешел в «Манчестер» из «Спортинга» в 2014 году. В текущем сезоне он провел за клуб девять матчей во всех турнирах.

С 2010 по 2012 год защитник выступал за московский «Спартак».

В текущем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице. После 21 тура команда набрала 31 очко.

4 января в рамках Кубка Англии «МЮ» сыграет в гостях против «Вулверхэмптона».

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