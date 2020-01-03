«МЮ» готов продать бывшего защитника «Спартака»

«Манчестер Юнайтед» выставил на трансфер защитника Маркоса Рохо.
Как сообщает Daily Star, главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер не нуждается в услугах защитника и готов продать его уже в январе.
Рохо перешел в «Манчестер» из «Спортинга» в 2014 году. В текущем сезоне он провел за клуб девять матчей во всех турнирах.
С 2010 по 2012 год защитник выступал за московский «Спартак».
В текущем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице. После 21 тура команда набрала 31 очко.
4 января в рамках Кубка Англии «МЮ» сыграет в гостях против «Вулверхэмптона».
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