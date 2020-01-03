Бенито перешел в киевское «Динамо» Бывший хавбек «Тамбова» Бенито продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Как сообщает Sport24.ru, 21-летний полузащитник перешел в киевское «Динамо».

Напомним, что 1 января спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб расторг соглашение с Бенито.

В текущем сезоне полузащитник провел девять матчей с составе «Тамбова» и забил один мяч, который стал для тамбовской команды первым голом команды в российской премьер-лиге.