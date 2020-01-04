Ван Бронкхорст возглавил китайский «Гуанчжоу Фули»

«Я вижу, что все в команде мотивированы и хотят внести свой вклад в развитие клуба. Улучшается не только ежедневная работа, но и возможности клуба. Приехать сюда - это новый вызов. Я также надеюсь привнести свои усилия в развитие клуба», - прокомментировал 44-летний специалист подписание контракта.
Отметим, что до настоящего времени голландец входил в тренерский штаб «Манчестер Сити».
Добавим, что в сезоне 2019 года «Гуанчжоу Фули» набрал 32 очка в 30 матчах и занял 12-е место в турнирной таблице китайской Суперлиги.
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