Ван Бронкхорст возглавил китайский «Гуанчжоу Фули» Бывший главный тренер «Фейенорда» Джованни ван Бронкхорст назначен на пост главного тренера китайского «Гуанчжоу Фули».

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«Я вижу, что все в команде мотивированы и хотят внести свой вклад в развитие клуба. Улучшается не только ежедневная работа, но и возможности клуба. Приехать сюда - это новый вызов. Я также надеюсь привнести свои усилия в развитие клуба», - прокомментировал 44-летний специалист подписание контракта.

Отметим, что до настоящего времени голландец входил в тренерский штаб «Манчестер Сити».

Добавим, что в сезоне 2019 года «Гуанчжоу Фули» набрал 32 очка в 30 матчах и занял 12-е место в турнирной таблице китайской Суперлиги.