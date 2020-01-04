«Бавария» провела переговоры с Тухелем «Бавария» начала переговоры с главным тренером французского «ПСЖ» Томасом Тухелем о переходе в немецкую команду.

Загрузка... По информации Le10Sport, бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» является главным кандидатом на пост наставника мюнхенского клуба. Напомним, что в ноябре с поста главного тренера «Баварии» был уволен Нико Ковач. Позже стало известно, что возглавлять мюнхенскую команду до конца сезона будет помощник Ковача Ханс-Дитер Флик.