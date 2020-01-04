«Бавария» провела переговоры с Тухелем

По информации Le10Sport, бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» является главным кандидатом на пост наставника мюнхенского клуба.
Напомним, что в ноябре с поста главного тренера «Баварии» был уволен Нико Ковач. Позже стало известно, что возглавлять мюнхенскую команду до конца сезона будет помощник Ковача Ханс-Дитер Флик.
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