Анна Сень: То, что Роналду показывает в свои 34 года как спортсмен – это круто! - Советский спорт
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04 января 2020 14:09Футбол

Анна Сень: То, что Роналду показывает в свои 34 года как спортсмен – это круто!

Олимпийская чемпионка, капитан сборной России по гандболу Анна Сень рассказала, что стала болеть за «Ювентус» после перехода в итальянскую команду португальского нападающего Криштиану Роналду.

- Футбол любите?
- Смотрю, но в основном только «Ювентус» и Лигу чемпионов.

- Начали болеть за «Ювентус» до перехода Криштиану Роналду или после?
- До этого я болела за «Реал». Куда бы Криштиану ни перешел, буду болеть за него. То, что он показывает в свои 34 года как спортсмен – это круто! Он всегда следит за своим здоровьем, физическим состоянием, у него в доме нереальная тренажерка. Он фанатик своего дела и пример для всех – приводит слова Сень «РИА Новости».

Напомним, что Трефилов покинул должность главного тренера женской сборной России по гандболу в августе прошлого года. Специалист работал в команде с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством российская сборная завоевала серебро Олимпиады в Пекине и золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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