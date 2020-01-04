Роберт Морено: «Реймс» - является образцом для подражания Главный тренер «Монако» Роберт Морено – о предстоящем домашнем матче 1/32 финала Кубка Франции с «Реймсом».

- Это будет первый матч под руководством моего тренерского штаба, и нам хотелось бы начать с победы. Это будет хорошо для нас и для команды.

«Реймс» - является образцом для подражания, в этой команде все футболисты работают сообща. В этой команде хорошо видна работа тренера, я восхищаюсь тем, что удается делать Давиду Гиону в «Реймсе», - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Встреча состоится сегодня, 4 января, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что 28 декабря Морено сменил Леонарду Жардима на посту главного тренера «Монако».