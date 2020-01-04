Сеск Фабрегас: У Морено есть своя философия Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о новом главном тренере команды Роберте Морено.

- Наш наставник прошел через школу барселонского футбола, которая мне хорошо знакома. У него есть своя философия, но он также является тренером, который умеет грамотно подстраиваться под своих игроков и соперников. Он очень грамотно объясняет почему нужно выполнять те или иные задачи. Теперь нам нужно правильно применить эти наработки в игре, - цитирует Фабрегаса пресс-служба клуба.

Напомним, что 28 декабря Морено сменил Леонарду Жардима на посту главного тренера «Монако».