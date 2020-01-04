Жорди Кройф возглавил сборную Эквадора

Эквадорская федерация футбола назначила Жорди Кройфа главным тренером национальной команды. Контракт заключен на три с половиной года.
Кройф-младший начинал карьеру футболиста под руководством своего отца Йохана в испанской «Барселоне», а затем играл за «Манчестер Юнайтед», «Сельту», «Алавес», «Эспаньол», донецкий «Металлург» и «Валетту». На его счету 9 матчей в составе национальной сборной Голландии.
Тренерскую карьеру Жорди начал в 2009 году, став помощником главного тренера «Валлетты», еще продолжая играть за мальтийский клуб. Далее он работал спортивным директором в АЕКе из Ларнаки и «Маккаби» из Тель-Авива. В качестве главного тренера Кройф-младший работал все в том же «Маккаби» и китайском клубе «Чунцин Лифань». В чемпионате китайской суперлиги 2019 года «Чунцин» под его руководством занял десятое место, а после окончания сезона 45-летний голландец не стал продлевать контракт.
Сборная Эквадора на Кубке Америки 2019 года выступала под руководством колумбийца Эрнана Дарио Гомеса и заняла последнее место в группе C, проиграв Уругваю и Чили и сыграв вничью с Японией.
26 марта в Южной Америке начнется отборочный турнир чемпионата мира 2022 года. В первом туре эквадорская команда сыграет в гостях против сборной Аргентины.
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