«Бернли» прошел «Питерборо» в Кубке Англии, «Ньюкасл» не обыграл «Рочдейл» Клубы АПЛ вступили в борьбу за престижный трофей.

В 1/32 финала Кубка Англии «Бернли» со счетом 4:2 обыграл «Питерборо», а матч «Рочдейл» – «Ньюкасл» завершился вничью 1:1.

В игре «Бернли» – «Питерборо» дубль сделал Джей Родригес, отличившись на 8-й и 52-й минутах. Кроме него в составе клуба АПЛ отличились Эрик Питерс (15-я) и Джефф Хендрик (23-я). У проигравших забивали Айвен Тоуни и Рики Джейд-Джонс (на 39-й и 76-й соответственно).

«Бернли» благодаря домашней победе вышел в 1/16 финала.

В матче «Рочдейл» – «Ньюкасл» гости, представляющие АПЛ, вели 1:0 с 17-й минуты после гола парагвайца Мигеля Альмирона, но представитель третьего по статусу английского дивизиона свел встречу вничью стараниями Аарон Уилбрэхэм. Далее командам предстоит переигровка на поле «Ньюкасла».