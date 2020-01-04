«Бернли» прошел «Питерборо» в Кубке Англии, «Ньюкасл» не обыграл «Рочдейл»

В 1/32 финала Кубка Англии «Бернли» со счетом 4:2 обыграл «Питерборо», а матч «Рочдейл» – «Ньюкасл» завершился вничью 1:1.
В игре «Бернли» – «Питерборо» дубль сделал Джей Родригес, отличившись на 8-й и 52-й минутах. Кроме него в составе клуба АПЛ отличились Эрик Питерс (15-я) и Джефф Хендрик (23-я). У проигравших забивали Айвен Тоуни и Рики Джейд-Джонс (на 39-й и 76-й соответственно).
«Бернли» благодаря домашней победе вышел в 1/16 финала.
В матче «Рочдейл» – «Ньюкасл» гости, представляющие АПЛ, вели 1:0 с 17-й минуты после гола парагвайца Мигеля Альмирона, но представитель третьего по статусу английского дивизиона свел встречу вничью стараниями Аарон Уилбрэхэм. Далее командам предстоит переигровка на поле «Ньюкасла».
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