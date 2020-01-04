«Барселона» присматривается к Миленковичу и Кристенсену Каталонский клуб ищет нового центрального защитника.

Испанская газета Marca утверждает, что в руководстве «Барселоны» задумались о том, кем в будущем заменить Жерара Пике в центре обороны сине-гранатовых.

В список трансферных целей чемпионов Испании попали центральный защитник «Челси» и сборной Дании Андреас Кристенсен, а также серб Никола Миленкович («Фиорентина) и бразилец Диего Карлос («Севилья»).

2 февраля Жерару Пике исполнится 33 года. С 2008 года по настоящее время он сыграл за «Барселону» 519 матчей, забив 47 голов. В нынешнем сезоне Жерар выходил на поле в 17 матчах испанской примеры, забив 1 мяч.

23-летний Кристенсен в нынешнем сезоне провел в АПЛ 8 матчей в составе «Челси». Датчанин принадлежит за лондонскому клубу с 2013 года, но с 2015 по 2017 годы играл на правах аренды за менхенгладбахскую «Боруссию».

22-летний сербский защитник Никола Миленкович в чемпионате Италии сезона-2019/20 сыграл за «Фиорентину» 17 матчей забив 3 гола. Флорентийцы приобрели его у белградского «Партизана» за 5,1 млн евро летом 2017 года.

26-летний бразилец Диего Карлос минувшим летом перешел в «Севилью» из французского «Нанта» за 15 млн евро. На его счету 19 матчей и 2 гола в испанской примере.

Кристенсена и Миленковича оценивают в 30 млн евро. Рыночная стоимость Диего Карлоса по версии портала Transfermarkt – 25 млн евро.