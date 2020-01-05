Эдегор – лучший футболист Норвегии в 2019 году, Холанд – прорыв года 21-летний полузащитник является одним из лидеров «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне.

Загрузка...

Официальный сайт Федерации футбола Норвегии объявил о том, что 21-летний полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Эдегор стал лучшим футболистом страны в 2019 году.

В этом сезоне на его счету четыре гола и пять результативных передач в 16 встречах чемпионата Испании. До этого он выступал в «Витессе», где работал с Леонидом Слуцким – под его руководством он отыграл 38 матчей, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач. За сборную Норвегии он сыграл 22 встречи и забил один мяч. Напомним, что права на Эдегора принадлежат мадридскому «Реалу».

В номинации «прорыв года» победу одержал новичок дортмундской «Боруссии» – 19-летний форвард Эрлинг Холанд, перешедший из австрийского «Зальцбурга» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне он отыграл 22 матча, забив 28 голов и отдав семь результативных передач. В составе национальной сборной Холанд провел две встречи.