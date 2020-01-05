«Тулуза» уволила своего главного тренера Комбуаре проработал в клубе с октября прошлого года.

56-летний специалист Антуан Комбуаре покинул пост главного тренера «Тулузы». Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Отмечается, что данное решение обусловлено неудачными результатами в чемпионате – команда замыкает турнирную таблицу, набрав 12 очков в 19 матчах. Коллектив не может набрать очков на протяжении девяти туров кряду в лиге 1. Последняя победа случилась 19 октября в матче 10-го тура против «Лилля» (2:1).

Вчера «Тулуза» завершила свое выступление в Кубке Франции уже на стадии 1/32 финала, уступив представителю четвертого дивизиона клубу «Сен-Прив» (0:1).

Комбуаре тренировал команду с октября, подписав контракт до июня 2021 года.

В следующем туре «Тулуза» дома сыграет с «Брестом».