Фабио Капелло: Для Бэйла футбол уже не в приоритете В этом сезоне валлиец принял участие в 14 матчах, забив два гола и отдав два ассиста.

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Итальянский тренер Фабио Капелло считает, что 30-летний вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл не сосредоточен на футболе.

– Потенциально Бэйл – фантастический футболист. Но у меня сложилось впечатление, что футбол уже не в приоритете для него, кажется, что он увлечен другим. Мне очень нравится Бэйл, он силен и быстр, идеально вписывается в современный футбол. Но если ты хочешь быть чемпионом сегодня, то надо на сто процентов сосредоточены на спортивной жизни, – цитирует Капелло The Daily Mail.

Напомним, что Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за сумму около 100 миллионов евро. За это время он стал четырехкратным обладателем Лиги чемпионов, а также чемпионом Испании в 2017 году. На его счету 245 проведенных матчей, в которых он забил 104 мяча и сделал 67 результативных передач. За сборную Уэльса Бэйл сыграл 79 игр (32 гола).

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям «Барселоне» (по 40 очков).