Представители «Атлетико» отправились в Париж для переговоров по Кавани Мадридский клуб хочет оформить сделку в зимнее трансферное окно.

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32-летний нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может перейти в «Атлетико» уже в январе. Об этом сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, представители мадридского клуба отправились в Париж для переговоров, чтобы ускорить трансфер уругвайца. Ранее сообщалось, что между клубом и футболистом был согласован трехлетний контракт. «ПСЖ» согласен отдать Кавани зимой, но за сумму не менее 10 миллионов евро.

В 2013 году «Пари Сен-Жермен» приобрел Кавани у «Наполи» за 64 миллиона евро. С тех пор он забил 196 голов и отдал 40 результативных передач в 290 матчах. В нынешнем сезоне на счету 32-летнего форварда лишь два гола в восьми матчах чемпионата Франции.

В составе сборной Уругвая он отметился 50 мячами в 116 играх.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.