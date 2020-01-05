Мещеряков опроверг слухи об уходе Семина из «Локомотива» Председатель совета директоров московского клуба считает, что нынешний тренерский штаб исправит турнирную ситуацию.

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На днях в Telegram в нескольких каналах появились сообщения о скором расставании «Локомотива» и нынешнего главного тренера команды Юрия Семина. Эти слухи в интервью ТАСС прокомментировал председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

«Меня удивило столь активное обсуждение позиций главного тренера «Локомотива» в праздничные дни, видимо, кому-то дома не приготовили оливье, – заявил Мещеряков. – Считаю необходимым напомнить: у Юрия Павловича действующий контракт, и уже через 10 дней под руководством тренерского штаба начнется первый сбор команды. Все понимают, что последние результаты нельзя назвать удовлетворительными, а задачи, поставленные на первую часть сезона, не выполнены. Поэтому мы рассчитываем, что работа на сборах позволит исправить текущее положение дел».

После 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в РПЛ, набрав 34 очка. При этом железнодорожники уступают «Ростову» и ЦСКА лишь по дополнительным показателям.

Действующий контракт Семина рассчитан до конца нынешнего сезона.