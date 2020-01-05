«Порту» на выезде обыграл «Спортинг» Матч чемпионата Португалии состоялся в Лиссабоне.

В игре 15-го тура чемпионата Португалии лиссабонский «Спортинг» на своем поле проиграл «Порту» со счетом 1:2.

Малийский форвард гостей Мусса Марега открыл счет на шестой минуте, но аргентинский хавбек хозяев Маркос Акунья восстановил равновесие за минуту до перерыва. Победный гол на 73-й забил бразильский форвард гостей Тикиньо Соарес.

В турнирной таблице португальской примейры «Порту» идет на втором месте, набрав 38 очков в 15 матчах. У лидера чемпионата «Бенфики» 42 очка. «Спортинг» занимает третье место с 26 очками.

11 января «Порту» сыграет в гостях с «Морейренсе». В тот же день «Спортинг» сыграет в гостях с «Виторией Сетубал».