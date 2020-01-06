Паулу Фонсека: Есть ощущение, что мы не забили бы, даже если бы хорошо играли все 90 минут «Рома» проиграла дома «Торино» в матче 18-го тура серии A.

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвел итоги матча 18-го тура серии A c «Торино» (0:2) на «Стадио Олимпико».

«Дело не в настрое, – приводит Football Italia слова португальца. – Как команда мы сделали много хорошего, в том числе нанесли 31 удар по воротам, но мяч не хотел заходить в ворота. Не думаю, что мы провели отличный матч, но мы создавали шансы.

У нас возникали сложности с выходом из обороны, и все же у нас было три голевых момента в первые семь минут. Один их них мог изменить ход игры.

Во втором тайме мы кое-что исправили и заиграли лучше. Но есть ощущение, что, даже если бы мы играли здорово все 90 минут, все равно не забили бы».

Отметим, что «Рома» не смогла приблизиться к занимающему третье место «Лацио». В следующем матче 12 января «джаллоросси» сыграют дома с «Ювентусом».