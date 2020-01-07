Маурицио Сарри: Убежден, что Де Лигт станет одним из лучших защитников в мире По его мнению, период адаптации голландского защитника в Италии подходит к своему завершению.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после домашней победы над «Кальяри» (4:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии поделился мнением по поводу нынешней формы Маттейса Де Лигта.

– Убежден, что Де Лигт станет одним из лучших защитников в мире. Первые пять месяцев в Италии были трудными для него. Ему пришлось адаптироваться в новой стране и культуре при условии, что ему приходилось проводить много матчей, – цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что голландский защитник перешел в туринскую команду прошлым летом из «Аякса» за 85,5 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в 17 матчах, забив один гол и заработав две желтые карточки. Его команда занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Интеру» по дополнительным показателям (по 45 очков).