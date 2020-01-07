Хосеп Гвардиола: Никогда не возглавлю «Манчестер Юнайтед» и «Реал» Испанец возглавляет английскую команду с 2016 года.

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, какие команды он бы ни при каких обстоятельствах не захотел тренировать.

– После «Манчестер Сити» я не буду работать в «МЮ». Я также никогда не буду тренировать мадридский «Реал». Это однозначно. Если у меня не будет других предложений, то буду отдыхать на Мальдивах! Может быть, и не на Мальдивах, ведь там нет полей для гольфа, – цитирует Гвардиолу портал Goal.com.

Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год, став с командой обладателем 14 различных трофеев, в том числе он добивался побед в чемпионате Испании (2009-2011) и Лиге чемпионов (2009, 2011)

Отметим, что сегодня состоится первый матч полуфинала Кубка английского лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало встречи – в 23.00 по московскому времени.