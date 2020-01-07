Даббур близок к переходу в «Хоффенхайм» В этом сезоне нападающий забил три гола в девяти матчах.

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Нападающий «Севильи» Мунас Даббур в ближайшее время может стать игроком «Хоффенхайма», сообщает Mucho Deporte.

По информации источника, трансфер 27-летнего форварда составит около 11 миллионов евро.

Отметим, что Даббур перешел в испанский клуб прошлым летом из «Зальцбурга» за 17 миллионов евро, но не стал основным футболистом команды. В этом сезоне 27-летний игрок провел девять матчей, отличившись тремя голами и двумя ассистами. За сборную Израиля он отыграл 21 встречу и забил семь голов.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.