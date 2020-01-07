Григорьев стал игроком «Факела» Воронежская команда замыкает турнирную таблицу ФНЛ в этом сезоне.

29-летний нападающий Максим Григорьев продолжит свою карьеру в «Факеле». Об этом сообщает официальный сайт воронежского клуба.

Отметим, что предыдущей командой игрока курский «Авангард», в котором форвард провёл весеннюю часть прошло сезона и прошедший отрезок текущего сезона Олимп-Первенства ФНЛ. Он принял участие в 21 матче, забил гол и отдал результативную передачу.

Ранее футболист выступал за «Спартак», «Урал», «Оренбург», «Балтику», «Ростов» и «Локомотив». В составе сборной России он сыграл в четырех матчах.

«Факел» занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 16 очков в 25 сыгранных турах.