Хердур Магнуссон: ЦСКА необходимо накопить силы ради решающего отрезка чемпионата Его команда занимает четвертое место в РПЛ.

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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

– Я с нетерпением жду, когда закончится пауза и чемпионат возобновится. Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное – подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм, – цитируют исландца «Известия».

Напомним, что столичная команда проведет зимний сбор в Кампоаморе с 14 января.

26-летний исландский защитник перешел в московский клуб летом 2018 года из «Бристоль Сити». За это время он отыграл 51 матч и забил четыре гола.

В этом сезоне ЦСКА занимает четвертое место в таблице чемпионата России. В 20-м туре команда сыграет против «Урала».