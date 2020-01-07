Туран досрочно покинул «Истанбул» 32-летний полузащитник сыграл за команду 12 матчей.

Официальный сайт «Истанбул Башакшехир» объявил о том, что 32-летний Арда Туран покидает команду.

Турецкий футболист был арендован у «Барселоны» до конца этого сезона, однако полузащитник попросил президента клуба прервать его аренду на полгода раньше, и тот согласился. Контракт с испанским клубом истекает летом 2020 года. Пока неизвестно, продолжит ли турецкий игрок выступать за «Барселону» или сменит клуб.

Отметим, что Туран сыграл в 12 матчах, но результативными действиями не отметился. Всего за клуб он принял участие в 39 играх – на его счету два забитых мяча и четыре ассиста.

В составе национальной сборной он провел 100 матчей и забил 16 голов.