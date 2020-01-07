«Рома» готова приобрести Пентека у «Милана» Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может продолжить карьеру в «Роме». Об этом сообщает A Bola.

24-летний поляк рискует потерять место в основном составе команды после возвращения Златана Ибрагимовича, что может ускорить переговоры между римским и миланским клубами. Отмечается, что в сделку может быть включен 31-летний полузащитник Диего Перотти.

Пентек перешел в «Милан» из «Дженоа» в январе прошлого года за 38 млн евро. В прошлом чемпионате Италии он забил 22 мяча в 37 матчах.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего футболиста лишь четыре гола в 18 встречах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.

Что касается Перотти, то он выступает за Рому с 2016 года. В этом сезоне он принял участие в 13 матчах, забив три гола и отдав две результативные передачи. Его цена – восемь миллионов евро.