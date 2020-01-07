«Бавария» интересуется Заа - Советский спорт
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07 января 2020 15:30ФутболКорегин Владислав

«Бавария» интересуется Заа

В этом сезоне 27-летний игрок забил три гола в 22 матчах за «Кристал Пэлас».

27-летний вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа может стать игроком мюнхенской «Баварии».

По информации Sky Sports, новый агент футболиста Пини Захави провел предварительные переговоры с немецким клубом. Если сделка и состоится, то, скорее всего, футболист переедет в Германию только летом, так как «Бавария» не собирается много тратить на трансферы в январе.

В этом сезоне 27-летний игрок забил три гола и сделал две результативные передачи в 22 матчах. Его контракт с «Пэлас» рассчитан до лета 2023 года. За сборную Кот-Д'Ивуара он провел 17 игра и отметился пятью забитыми мячами.

Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

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