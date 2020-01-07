Мбаппе – самый дорогостоящий футболист в топ-5 лигах Европы, Месси – 8-й Пять игроков из списка представляют клубы АПЛ.

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогостоящих футболистов из ведущих чемпионатов Европы.

Самым дорогим игроком стал 21-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – его трансферная стоимость оценивается в 265,2 миллионов евро.

Второе место занял вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (223,7). Тройку замкнул нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (175,1).

Обладатель шести «Золотых мячей» Лионель Месси занял только восьмую позицию – его цена составила 125,5 миллионов евро.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 265,2 млн евро.

2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 223,7;

3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 175,1;

4. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 168,9;

5. Садьо Мане («Ливерпуль») – 155,6;

6. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 150,5;

7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 134,3;

8. Лионель Месси («Барселона») – 125,5;

9. Антуан Гризманн («Барселона») – 123,6;

10. Лаутаро Мартинес («Интер») – 115,7.