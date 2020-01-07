Точилин может вернуться в «Сочи» 45-летний специалист был уволен с поста главного тренера команды в ноябре прошлого года.

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, что может вернуться в сочинский клуб.

– 9 января поеду в Сочи. Тогда, может быть, решатся какие-то вопросы. Встречусь с руководством, с президентом клуба и обсужу с ним все. Пока формально числимся в клубе. Нет понимания, в какой должности меня хотят видеть. Сложно говорить, пока мы не встретимся и все не обсудим. Пока особых вариантов нет. Ни с кем переговоров не вел, – цитирует Точилина «РБ-Спорт».

Напомним, что Точилин был уволен 20 ноября в связи с неудовлетворительными результатами команды – его сменил Владимир Федотов.

45-летний специалист работал в «Сочи» с момента основания клуба в 2018 году. До этого он провел три года в «Динамо» (Санкт-Петербург), которое перед прошлым сезоном и перебазировалось в Сочи.

Под руководством Точилина дебютант премьер-лиги набрал 13 очков и занимал последнее место в турнирной таблице.