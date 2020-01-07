Федор Кудряшов: Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью Российский защитник перешел в «Антальяспор».

32-летний защитник Федор Кудряшов, перешедший в «Антальяспор», прокомментировал свое возвращение в Турцию. Ранее он выступал за «Истанбул Башакшехир» с февраля по июнь 2019 года – вместе с командой он стал серебряным призером внутреннего чемпионата.

– Я знал об интересе «Антальяспора», так что очередной этап карьеры в турецком чемпионате не стал для меня неожиданным. В декабре мне позвонили и сделали предложение. Согласовал все с «Сочи» и полетел в Турцию после Нового года. Прошел медосмотр и уже начал тренироваться. Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью. Прошлый год помог мне ближе познакомиться с их лигой, поэтому сейчас возвращаюсь только с положительными эмоциями. Думаю, будет полегче. Хочу хорошо зарекомендовать себя в новой команде и попасть на чемпионат Европы в составе сборной, – цитирует Кудряшова портал Sport24.ru

Напомним, что вчера Кудряшов подписал контракт с турецкой командой на полтора года. Последним клубом Кудряшова стал «Сочи» – в декабре прошлого года контракт с игроком был расторгнут.

В этом сезоне он принял участие в 16 матчах, забив один гол. За сборную России он отыграл 35 встреч и отметился одним забитым голом.