Федор Кудряшов: Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 января 2020 17:21ФутболКорегин Владислав

Федор Кудряшов: Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью

Российский защитник перешел в «Антальяспор».

32-летний защитник Федор Кудряшов, перешедший в «Антальяспор», прокомментировал свое возвращение в Турцию. Ранее он выступал за «Истанбул Башакшехир» с февраля по июнь 2019 года – вместе с командой он стал серебряным призером внутреннего чемпионата.

– Я знал об интересе «Антальяспора», так что очередной этап карьеры в турецком чемпионате не стал для меня неожиданным. В декабре мне позвонили и сделали предложение. Согласовал все с «Сочи» и полетел в Турцию после Нового года. Прошел медосмотр и уже начал тренироваться. Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью. Прошлый год помог мне ближе познакомиться с их лигой, поэтому сейчас возвращаюсь только с положительными эмоциями. Думаю, будет полегче. Хочу хорошо зарекомендовать себя в новой команде и попасть на чемпионат Европы в составе сборной, – цитирует Кудряшова портал Sport24.ru

Напомним, что вчера Кудряшов подписал контракт с турецкой командой на полтора года. Последним клубом Кудряшова стал «Сочи» – в декабре прошлого года контракт с игроком был расторгнут.

В этом сезоне он принял участие в 16 матчах, забив один гол. За сборную России он отыграл 35 встреч и отметился одним забитым голом.

А ведь Загитова вполне могла бы попасть на ЧЕ. ФФККР утвердила состав сборной Названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Австрии 22-25 января. 29.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алина Загитова: Самое главное в 2019-м – наше общее с великими тренерами золото чемпионата мира Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе в танцах на льду на чемпионате России Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Жизнь кипит, а результат – тот же. Сборная России в начале этого и прошлого сезонов Подводим итог выступления наших биатлонистов в первой трети Кубка мира-2019/20 и сравниваем показатели команды с тем, что было год назад. 02.01.2020 22:00 Биатлон Тигай Лев
Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Германии «Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в первом матче КХЛ в 2020 году Стал известен окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU
Андрей Бутенко: За два месяца менталитет и психологию арбитров не переделаешь Во второй части своего обстоятельного интервью «Советскому спорту» известный в прошлом арбитр, ныне инспектирующий матчи РПЛ, заглядывает в завтрашний день отечественного судейского корпуса. 01.01.2020 20:00 Футбол Мощенко Захар
Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило - и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:23 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
«Болеро» от бога. Тарасова и Морозов покорили всех на чемпионате России В Красноярске стартовало первенство страны. Короткую программу в соревнованиях спортивных пар выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. 26.12.2019 18:45 Фигурное катание Тигай Лев
Все ли дело в лыжах? Россияне провалили этап в Анси Дожди во Франции смыли шансы нашей мужской сборной на медали в Анси. Без подходящих лыж и на фоне усталости наши биатлонисты в трех гонках ни разу не попали в топ-10. В воскресном масс-старте лидер команды Александр Логинов стал только 11-м. 22.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Новости
17:21 Футбол Федор Кудряшов: Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью
17:09 Футбол «Астон Вилла» арендовала Дринкуотера у «Челси»
17:01 Хоккей «Автомобилист» дома уступил «Сибири»
16:52 Футбол Дмитрий Селюк: Смолову нет смысла уезжать из России
16:31 Футбол Коларов продлил контракт с «Ромой»
16:26 Футбол Защитник «Марселя» может перейти в «Зенит»
16:13 Футбол Точилин может вернуться в «Сочи»
16:01 Футбол Мбаппе – самый дорогостоящий футболист в топ-5 лигах Европы, Месси – 8-й
15:30 Футбол «Бавария» интересуется Заа
15:15 Футбол «Рома» готова приобрести Пентека у «Милана»
15:01 Авто/Мото Васильев выступление на «Дакаре» после возгорания автомобиля
14:46 Формула-1 Ферстаппен остается в «Ред Булле» до 2023 года
14:31 Футбол Адриен Рабьо: Я точно остаюсь в «Ювентусе»
14:30 Хоккей Александр Романов: Мы должны были выигрывать
14:22 Футбол Туран досрочно покинул «Истанбул»
14:04 Хоккей Варламов – вторая звезда дня в НХЛ
13:47 Футбол Сергей Балахнин: Если «Ростов» хочет бороться за место в ЛЧ, им необходимо усиливаться
13:32 Футбол Кирилл Новиков: Трансфер Скопинцева – усиление для «Динамо»
13:21 Футбол «Ди Си Юнайтед» хочет приобрести Модрича
13:07 Футбол «Аталанта» имеет лучшую результативность в серии А за последние 60 лет
Отставка равна разорению: почему автократические лидеры упорно цепляются за власть
«Душить железною рукой». Как Рождество в Омске пережило революцию и 1920-е
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области
Хлорирование воды на гидроузлах Нижнего Тагила обойдется в 30,5 миллиона рублей
Глеб Никитин поздравил православных христиан с Рождеством
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика