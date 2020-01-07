Бабел может вернуться в «Аякс» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 января 2020 17:36ФутболКорегин Владислав

Бабел может вернуться в «Аякс»

В составе амстердамской команды он дважды становился чемпионом Голландии.

33-летний вингер «Галатасарая» Райан Бабел интересен «Аяксу». Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, речь идет о об аренде до конца сезона. Напомним, что Бабел выступал за амстердамский клуб с 2004 по 2007, а также с 2012 по 2013 годы. В общей сложности он сыграл 133 матча, в которых отметился 29 голами и 19 ассистами.

В нынешнем сезоне голландский игрок провел 15 матчей в чемпионате Турции, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Также в своей карьере он выступал за такие команды, как «Ливерпуль», «Хоффенхайм», «Касымпаша», «Аль-Айн», «Депортиво», «Фулхэм» и «Бешикташ».

За сборную Голландии Бабел отыграл 63 встречи и забил 10 голов.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в четыре миллиона евро.

Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Александр Шлеменко: Считаю, у Исмаилова больше шансов на победу в бою против Емельяненко Кадыров – о бое с Емельяненко: Отвечаю, в пятом раунде уложу его единственным ударом Александр Емельяненко: Будем драться с Кадыровым по правилам бокса
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Почему Россия проиграла МЧМ: в матчах с Канадой мы не умеем цепляться за счет Честно сказать, жутко надоело из года в год писать об одном и том же. Что после полуфиналов Кубка мира-2016 и чемпионата мира-2017, что сейчас. 06.01.2020 15:18 Хоккей Славин Виталий
Григорий Денисенко: Знаю, что на этом нельзя сломаться Капитан молодежной сборной России по хоккею Григорий Денисенко поделился своим впечатлением от МЧМ 2020 07.01.2020 14:30 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Александр Романов: Мы должны были выигрывать Кирилл Марченко – о финале с Канадой: Внутри есть заноза, так это не отойдет, обидное поражение Григорий Денисенко: Теперь у меня цель пробиться в национальную сборную
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Фанатам в 2020 году послаблений ждать не стоит Главный редактор «Советского спорта» строит предположения о том, как будут складываться отношения между фанатским сообществом и «правоохранительными органами». 27.12.2019 10:00 Футбол Яременко Николай
Как не улететь сегодня в черную дыру с канадцами? Колонка Отара Кушанашвили. 05.01.2020 18:30 Хоккей Кушанашвили Отар
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от Ханикатта Российский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков. 14.12.2019 21:30 ММА Усачев Владислав
Новости
18:52 Хоккей «Куньлунь» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ
18:42 Футбол Агент Макарова рассказал, почему игрок отказался от трансфера в ЦСКА
18:20 Лыжный спорт Белорукова сообщила о рождении ребенка
17:54 Авто/Мото Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
17:36 Футбол Бабел может вернуться в «Аякс»
17:21 Футбол Федор Кудряшов: Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью
17:09 Футбол «Астон Вилла» арендовала Дринкуотера у «Челси»
17:01 Хоккей «Автомобилист» дома уступил «Сибири»
16:52 Футбол Дмитрий Селюк: Смолову нет смысла уезжать из России
16:31 Футбол Коларов продлил контракт с «Ромой»
16:26 Футбол Защитник «Марселя» может перейти в «Зенит»
16:13 Футбол Точилин может вернуться в «Сочи»
16:01 Футбол Мбаппе – самый дорогостоящий футболист в топ-5 лигах Европы, Месси – 8-й
15:30 Футбол «Бавария» интересуется Заа
15:15 Футбол «Рома» готова приобрести Пентека у «Милана»
15:01 Авто/Мото Васильев прекратил выступление на «Дакаре» после возгорания автомобиля
14:46 Формула-1 Ферстаппен остается в «Ред Булле» до 2023 года
14:31 Футбол Адриен Рабьо: Я точно остаюсь в «Ювентусе»
14:30 Хоккей Александр Романов: Мы должны были выигрывать
14:22 Футбол Туран досрочно покинул «Истанбул»
12 настоящих поступков жителей Башкирии
12 настоящих поступков жителей Башкирии
Около 3,5 тысячи специалистов задействуют в переписи населения в Хабаровском крае
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области
Хлорирование воды на гидроузлах Нижнего Тагила обойдется в 30,5 миллиона рублей
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика