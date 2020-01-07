Бабел может вернуться в «Аякс» В составе амстердамской команды он дважды становился чемпионом Голландии.

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33-летний вингер «Галатасарая» Райан Бабел интересен «Аяксу». Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, речь идет о об аренде до конца сезона. Напомним, что Бабел выступал за амстердамский клуб с 2004 по 2007, а также с 2012 по 2013 годы. В общей сложности он сыграл 133 матча, в которых отметился 29 голами и 19 ассистами.

В нынешнем сезоне голландский игрок провел 15 матчей в чемпионате Турции, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Также в своей карьере он выступал за такие команды, как «Ливерпуль», «Хоффенхайм», «Касымпаша», «Аль-Айн», «Депортиво», «Фулхэм» и «Бешикташ».

За сборную Голландии Бабел отыграл 63 встречи и забил 10 голов.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в четыре миллиона евро.