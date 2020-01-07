Милинкович-Савич признан лучшим игроком чемпионата Италии в декабре Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич – лучший футболист серии А в декабре.

В минувшем месяце сербский полузащитник провел три матча. В его активе 1 гол и 1 голевой пас.

Всего в текущем сезоне чемпионата Италии Милинкович-Савич отыграл 17 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач.