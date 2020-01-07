Фабрегас считает Мане лучшим футболистом АПЛ Об этом испанец заявил в своем Twitter.

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» и «Челси» Сеск Фабрегас назвал лучшего футболиста Премьер-лиги на сегодняшний день. По его словам, им является форвард «Ливерпуля» Садио Мане.

«Для меня это Мане», – ответил испанец болельщику, который спросил его о лучшем футболисте АПЛ.

В текущем сезоне нападающий отыграл за «красных» 28 матчей, забил 15 голов и отдал 11 голевых передач.