Джордан Ларссон: Российская лига хороша, но я не хочу играть там всю жизнь

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своем пребыванием в России и поделился планами на будущее.
«Я хорошо чувствую себя в России. Я многому научился. Лучше использую свои физические кондиции, думаю быстрее. Когда я играю с такими хорошими партнерами по команде, мне легче проявить себя. «Спартак» купил меня, чтобы я стал успешным футболистом, а затем продать. Это соответствует моим амбициям. Российская лига хороша, но я не хочу играть там всю жизнь», - цитирует Ларссона Aftonbladet.
Напомним, Ларссон перешел в «Спартак» в августе 2019 года из «Норрчепинга». В составе московского клуба он провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
В текущем сезоне чемпионата России красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице. После 19 туров команда набрала 22 очка.
29 февраля «Спартак» встретится в гостях с «Динамо».
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