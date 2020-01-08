Джордан Ларссон: Российская лига хороша, но я не хочу играть там всю жизнь Форвард перешел в «Спартак» перед началом текущего сезона.

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своем пребыванием в России и поделился планами на будущее.

«Я хорошо чувствую себя в России. Я многому научился. Лучше использую свои физические кондиции, думаю быстрее. Когда я играю с такими хорошими партнерами по команде, мне легче проявить себя. «Спартак» купил меня, чтобы я стал успешным футболистом, а затем продать. Это соответствует моим амбициям. Российская лига хороша, но я не хочу играть там всю жизнь», - цитирует Ларссона Aftonbladet.

Напомним, Ларссон перешел в «Спартак» в августе 2019 года из «Норрчепинга». В составе московского клуба он провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

В текущем сезоне чемпионата России красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице. После 19 туров команда набрала 22 очка.

29 февраля «Спартак» встретится в гостях с «Динамо».