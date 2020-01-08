«Зенит» сыграет с «Зальцбургом» на сборе в Катаре Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

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Питерский «Зенит» проведет контрольный матч с австрийским «Ред Булл Зальцбург» на сборе в Катаре.

Как сообщает официальный сайт австрийского клуба, встреча состоится 25 января в Дохе.

Напомним, «Зенит» проведет первый зимний сбор в Катаре с 13 по 25 января. Второй сбор сине-бело-голубых пройдет с 29 января по 10 февраля в Испании.

После 19 туров «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 45 очков и опережает идущий на втором месте «Краснодар» на 10 очков.

В следующем туре питерцы на своем поле примут столичный «Локомотив» 29 февраля.