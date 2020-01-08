ЦСКА сделал предложение форварду «Удинезе» Об этом сообщает Tuttoudinese.

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Форвард Удинезе» Фелипе Визеу может перебраться в чемпионат России. Согласно источнику, в его услугах заинтересован московский ЦСКА, который хочет укрепить атакующую линию.

Отмечается, что 22-летний бразилец практически договорился о трансфере в «Атлетико Паранаэнсе», но отказался от сделки, поскольку получил предложение от армейцев и решил обдумать возможный переезд в РПЛ.

Напомним, Визеу был куплен итальянский клубом в 2018 году у «Фламенго» за 5 млн евро. Он так и не смог стать игроком стартового состава. В его активе пять матчей. При этом «Удинезе» отдавал форварда в аренду – он выступал за «Гремио», отыграв 13 матчей и забил 1 гол.