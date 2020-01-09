Милик может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» 1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

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Нападающий «Наполи» и сборной Польши Аркадиуш Милик может перебраться в Англию.

Как сообщает издание The Mirror, «Манчестер Юнайтед» планирует подписать футболиста в январе.

Милик выступает за «Наполи» с 2016 года. В текущем сезоне 25-летний нападающий провел за клуб 12 матчей во всех турнирах и забил 10 голов.

В послужном списке футболиста 14 забитых мячей в 49 матчах за сборную Польши.