Евгений Фролов: Есть ощущение, что в «Сочи» я не нужен - Советский спорт
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09 января 2020 13:06ФутболНечаев Юрий

Евгений Фролов: Есть ощущение, что в «Сочи» я не нужен

Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Вратарь ФК «Сочи» Евгений Фролов выразил неудовольствие своим положением в команде.

«Я абсолютно недоволен своим положением. Когда я переходил в «Сочи», то рассчитывал на большее. Конкуренция в команде у вратарей нормальная, атмосфера рабочая. Все хотят играть, но решает тренер. Есть ощущение того, что я не нужен. Особенно это проявилось в концовке первой части сезона. Во встрече с «Уфой» я появился с первых минут, вроде бы неплохо себя проявил, но меня не поставили на следующую игру. Это расстроило больше всего», - рассказал футболист в интервью News.ru.

Напомним, Фролов перешел в «Сочи» из «Оренбурга» в июле 2019 года. За новый клуб он провел всего два матча. Один в чемпионате и один в Кубке страны. В январе «Сочи» возглавил Владимир Федотов, хорошо знакомый Фролову по совместной работе в «Оренбурге».

В турнирной таблице чемпионата России сочинцы занимают последнее, 16-е место. После 18 матчей команда набрала 15 очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет четыре очка.

В следующем туре «Сочи» на своем поле примет тульский «Арсенал». Игра состоится 1 марта.

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