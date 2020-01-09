«Химкам» не увеличили бюджет

Руководство футбольного клуба «Химки» приняло решение не увеличивать бюджет клуба на 2020 год, что может привести к уходу нескольких ключевых футболистов.
Чемпионат.сom утверждает, что команду Андрея Талалаева могут покинуть полузащитники Артем Полярус, Александр Трошечкин и еще несколько футболистов основного состава. Некоторым игрокам уже было объявлено, что они могут покинуть коллектив, если им поступят предложения. Такие меры направлены на то, чтобы пополнить бюджет, который не был увеличен под выход в РПЛ.
После 25 туров «Химки» занимают третье место в турнирной таблицы ФНЛ, набрав 50 очков. Лидирует в первенстве волгоградский «Ротор», у которого 52 очка. Второе место занимает московское «Торпедо» (51), а на четвертой позиции располагается «Чертаново» (48).
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