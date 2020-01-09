Шейдаев покинул московское «Динамо» Форвард сборной Азербайджана так и не забил ни одного гола за столичный клуб.

Официальный сайт московского «Динамо» сообщил о расторжении контракта с 23-летним форвардом Рамилем Шейдаевым.

Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита» Шейдаев перешел в «Динамо» из самарских «Крыльев Советов» в июле прошлого года в качестве свободного агента. Всего за бело-голубых нападающий сборной Азербайджана сыграл восемь матчей в РПЛ и один в Кубке России, не забив ни одного гола и отметившись одной результативной передачей в игре 3-го тура против «Урала» (2:0 дома).

Где Шейдаев продолжит карьеру дальше, пока неизвестно.