Шейдаев покинул московское «Динамо»

Официальный сайт московского «Динамо» сообщил о расторжении контракта с 23-летним форвардом Рамилем Шейдаевым.
Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита» Шейдаев перешел в «Динамо» из самарских «Крыльев Советов» в июле прошлого года в качестве свободного агента. Всего за бело-голубых нападающий сборной Азербайджана сыграл восемь матчей в РПЛ и один в Кубке России, не забив ни одного гола и отметившись одной результативной передачей в игре 3-го тура против «Урала» (2:0 дома).
Где Шейдаев продолжит карьеру дальше, пока неизвестно.
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