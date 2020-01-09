«Спартак» поставит Нетто памятник возле своего стадиона Сегодня капитану красно-белых и сборной СССР исполнилось бы 90 лет.

В день 90-летия со дня рождения Игоря Нетто футбольный клуб «Спартак» открыл памятную табличку на трибуне C стадиона «Открытие Арена», которая носит имя легендарного полузащитника «Спартака», была открыта памятная табличка. Официальный сайт красно-белых сообщает, что позднее рядом с трибуной появится памятник Игорю Александровичу.

Кроме того, по предложению председателя Комитета ветеранов футбола РФС Александра Мирзояна исполком РФС принял решение посвятить памяти Нетто 21-й тур Российской Премьер-Лиги. 9 марта «Спартак» примет на домашней арене «Краснодар».

Нетто провел в составе московского «Спартака» всю карьеру футболиста – с 1949 по 1966 годы. В чемпионатах СССР один из лучших полузащитников своего времени сыграл 368 матчей, забив 36 голов. Игорь Александрович пять раз становился чемпионом страны.

В составе сборной СССР Нетто провел 54 матча (из них 52 с капитанской повязкой), забив четыре гола. В его послужном списке золотая медаль Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победа на первом чемпионате Европы в 1960-м.