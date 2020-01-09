«Рубин» хочет пригласить бывшего форварда «Манчестер Сити» Бони Об этом игрок сообщил во время интервью.

Бывший нападающий «Манчестер Сити» во время разговора с журналистом The Athletic ответил на телефонный звонок, в ходе которого упомянул казанский «Рубин».

«Рубин» Казань. Я там не бывал, но играл с «Краснодаром», с «Рубином играть не доводилось», – сказал ивуариец.

С лета 2019 года 31-летний футболист находится без команды. Его последним клубом был «Суонси». До этого форвард играл за «Иссиа Вази», «Спарту», «Витесс», «Суонси Сити», «Сток Сити» и «Аль-Араби» и «Манчестер Сити», с которым брал Кубок лиги. В составе национальной сборной он провел 57 матчей и забил 18 голов.